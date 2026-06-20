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Şişli'de makas atarak ilerleyen sürücüye 93 bin 719 lira para cezası

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İstanbul Şişli'de D-100 kara yolunda makas atarak ilerleyen sürücü M.S.S., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edildi. Sürücüye 93 bin 719 lira para cezası uygulanırken, aracı 60 gün trafikten men edildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Şişli'de, D-100 kara yolunda makas atarak ilerlediği tespit edilen sürücüye 93 bin 719 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında, D-100 kara yolu Şişli mevkisinde bir cipin makas atarak ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda sürücünün M.S.S. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüye, "makas atmak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından 93 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Aracı 60 gün trafikten men edilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
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