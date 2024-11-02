Şişli'de Kayıp 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Bulundu

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeninin bulunmasının ardından haberi alan ailesi gözyaşına boğuldu. Yakınları aileyi teselli etmeye çalıştı.

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. ile mezarlığı girdiğini tespit etti. M.Ö. gözaltına alınırken, cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GİTTİLER

Kızlarının öldüğünden haberlerinin olmadığını söyleyen aile üyeleri evlerinin önünde kızlarından bir haber bekledi. Saat 11.00 sıralarında sağlık ekipleri eşliğinde ailenin evine gelen yetkililer, acı haberi verdi. Anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen anne ve baba ayakta durmakta zorlandı.

'PAZARA GİDERKEN GÖRDÜM'

Mahalle sakini Kerime Esen "Ben en son Şirin'i Perşembe günü pazara giderken gördüm. Çocuk neşeli şekilde pazara doğru gidiyordu. İkindide yukarı doğru çıkarken gördüm. Tek başına gidiyordu. Ben mezarlığa gitmiş, ölüsü çıkmış diye duydum. Çok üzüldüm. Ben onu duydum çok korktum. Torunlarım okula gidemem diyor. Biz artık korkuyoruzö dedi.

ÖNCE HABERİM YOK DEDİ; SONRA ÖĞRENDİ

Şirin'in dedesi Mahmut Hanilçi "Ben dedesiyim şuanda bana bir haber verilmemiştir. Duyuru yok. Şuan mezarlıkta görmedik. Babası akşamdan beri gitti geldi. Karakola da gittim bana bir bilgi vermediler. Bize söylenen bir şey yok. Bize söylenecek ki Adli Tıp Kurumu'na gideceğiz. Ölmüş diyorlar görmemişim. Gözümle görecem ki ölmüş diyeceğim. Bana akrabalarım, arkadaşlarım telefon açıyor. 'Ölmüş, öldürülmüş' diyorlar" diye konuştu.