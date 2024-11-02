Üye Girişi
Haberler

Şişli'de Kayıp 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Bulundu

Şişli'de Kayıp 6 Yaşındaki Şirin'in Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Ailesi haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Polis, ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeninin bulunmasının ardından haberi alan ailesi gözyaşına boğuldu. Yakınları aileyi teselli etmeye çalıştı.

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. ile mezarlığı girdiğini tespit etti. M.Ö. gözaltına alınırken, cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GİTTİLER

Kızlarının öldüğünden haberlerinin olmadığını söyleyen aile üyeleri evlerinin önünde kızlarından bir haber bekledi. Saat 11.00 sıralarında sağlık ekipleri eşliğinde ailenin evine gelen yetkililer, acı haberi verdi. Anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen anne ve baba ayakta durmakta zorlandı.

'PAZARA GİDERKEN GÖRDÜM'

Mahalle sakini Kerime Esen "Ben en son Şirin'i Perşembe günü pazara giderken gördüm. Çocuk neşeli şekilde pazara doğru gidiyordu. İkindide yukarı doğru çıkarken gördüm. Tek başına gidiyordu. Ben mezarlığa gitmiş, ölüsü çıkmış diye duydum. Çok üzüldüm. Ben onu duydum çok korktum. Torunlarım okula gidemem diyor. Biz artık korkuyoruzö dedi.

ÖNCE HABERİM YOK DEDİ; SONRA ÖĞRENDİ

Şirin'in dedesi Mahmut Hanilçi "Ben dedesiyim şuanda bana bir haber verilmemiştir. Duyuru yok. Şuan mezarlıkta görmedik. Babası akşamdan beri gitti geldi. Karakola da gittim bana bir bilgi vermediler. Bize söylenen bir şey yok. Bize söylenecek ki Adli Tıp Kurumu'na gideceğiz. Ölmüş diyorlar görmemişim. Gözümle görecem ki ölmüş diyeceğim. Bana akrabalarım, arkadaşlarım telefon açıyor. 'Ölmüş, öldürülmüş' diyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti
Fatih Erbakan asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı

İşverenin hoşuna gitmeyecek! Asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.