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Şişli'de Kayıp 6 Yaşındaki Kızın Cansız Bedeni Bulundu

Şişli'de Kayıp 6 Yaşındaki Kızın Cansız Bedeni Bulundu
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Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Polis, güvenlik kameralarında kızın bir kağıt toplayıcısıyla beraber mezarlığa girdiğini tespit etti ve şüpheli gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. ile mezarlığı girdiğini tespit etti. M.Ö. gözaltına alınırken, cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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