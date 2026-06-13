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Şişli Bomonti Tünel çıkışında kamyonet devrildi; yol trafiğe kapandı

Şişli Bomonti Tünel çıkışında kamyonet devrildi; yol trafiğe kapandı
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Şişli Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Doğukan A. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken yol bir süre trafiğe kapatıldı.

ŞİŞLİ Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında şoförünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, şoför kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, Şişli, Dolmabahçe-Bomonti Tünel çıkışında saat 09: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan A. kullandığı kamyonetle seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Doğukan A. kazadan yara almadan kurtulurken yol bir süre trafiğe kapandı. Devrilen kamyonetin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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