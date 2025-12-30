Şişli'de 4 kez mühürlenen kaçak restoran yıkıldı

Şişli'de kaçak olduğu gerekçesiyle 4 kez mühürlenen restoran belediye ekiplerince yıkıldı.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde ruhsat eki onaylı projelere aykırı inşa edilen yapılara yönelik denetimler sürüyor.

Belediye encümeni tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı tatil tutanakları düzenlenen ve kaçak olduğu tespit edilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları uygulanıyor.

Bu kapsamda Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde kaçak olduğu gerekçesiyle daha önce 4 kez mühürlenen kebap restoranı belediye ekiplerince yıkıldı.

Söz konusu işletmede 21 Kasım'da yemek yiyen 25 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.