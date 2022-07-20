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Son Dakika | Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

İstanbul Şişli'de oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fırın imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

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