Şişli'de evli kadına çiçek gönderen kişi darbedildi

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde evli bir kadına çiçek gönderdiği öne sürülen bir kişi, kadının eşi ve çevrede bulunanlar tarafından darbedildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir kişi evli bir kadının evine çiçek gönderdi.

Şahsı mahallede yakalayan kadının kocası, tekme tokat saldırdı. Bazı mahalleliler de şüpheliyi darbetti. O anlar cep kameraya yansırken, darbedilen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.