Üye Girişi
Haberler

Şişli'de evli kadına çiçek gönderen kişi darbedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de evli bir kadına çiçek gönderen şahıs, kadının eşi ve çevresindekiler tarafından saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kişi ise şikayette bulunmadı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde evli bir kadına çiçek gönderdiği öne sürülen bir kişi, kadının eşi ve çevrede bulunanlar tarafından darbedildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir kişi evli bir kadının evine çiçek gönderdi.

Şahsı mahallede yakalayan kadının kocası, tekme tokat saldırdı. Bazı mahalleliler de şüpheliyi darbetti. O anlar cep kameraya yansırken, darbedilen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şişli'de evli kadına çiçek gönderen kişi darbedildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar

 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

Ahmet Türk'ün koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatı verdi
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı

Belediye başkanını vurdular, durumu ağır
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOsman Simsek:

Iyi yapmislar

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Karılarınızı vitrinlik eşya gibi sosyal medyalarda paylaşmayın sonra böyle sonuçlarını oluyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.