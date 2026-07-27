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Şişli'de kaçak çalışan 12 yabancı kadın yakalandı

Şişli'de kaçak çalışan 12 yabancı kadın yakalandı
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İstanbul Şişli'de bir eğlence mekanına düzenlenen denetimde, çalışma izni olmadan çalıştırılan 12 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Kapalı alanda tütün tüketimi de belirlenirken işletme ve kadınlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

ŞİŞLİ'de bir eğlence mekanına yönelik denetimde, çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı bulunmadan çalıştırıldığı belirlenen 12 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. İşletme ve yabancı uyruklu kadınlar hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetimleri kapsamında dün saat 01.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında denetim yaptı. Kontrollerde, ülkeye turistik amaçla giriş yaptıkları belirlenen 12 yabancı uyruklu kadının çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı olmadan çalıştırıldıkları belirlendi. Denetim sırasında iş yerinde kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği de tespit edildi. İlgili mevzuat kapsamında işletme hakkında idari işlem başlatılırken, işletme sahibi ile yabancı uyruklu kadınlar hakkında ilgili kurumlarla koordineli olarak yasal işlem başlatıldı.

KAPALI ALANDA TÜTÜN MAMULLERİDE TÜKETİLDİĞİ BELİRLENDİ

Denetim sırasında iş yerinde kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği de tespit edildi. İlgili mevzuat kapsamında işletme hakkında idari işlem başlatılırken, işletme sahibi ile yabancı uyruklu kadınlar hakkında ilgili kurumlarla koordineli olarak yasal işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, yabancı uyruklu kişilerin yasal statülerinin denetlenmesi ve umuma açık eğlence yerlerinde huzur ile güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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