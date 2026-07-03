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İstanbul polisinden Şişli'de narkotik denetimi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Kuştepe'de dron destekli narkotik denetimi yaptı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütlerine ve zehir tacirlerine gözdağı verdi.

Şişli'de polis ekiplerince dron destekli narkotik denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacıyla dron destekli narkotik denetimi gerçekleştirdi.

Kuştepe'deki uygulama noktasında görevli ekipler, durdurdukları araçları aradı, sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla ve çevredeki esnafla bir süre sohbet etti.

Gazetecilere açıklama yapan Yıldız, doğma büyüme Şişli Kuştepeli olduğunu belirterek, emniyet teşkilatı olarak karanlık sokakların her daim kandili olduklarını dile getirdi.

Yıldız, "Pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalet ve hizmettir. Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkiyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız. Şunu asla unutmasınlar, kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar. Bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz diyoruz. En büyük gücümüz ise İstanbul halkının bize desteği" diye konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
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