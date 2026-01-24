Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Duatepe Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde kağıt toplayan bir kişi tarafından bulunan başı olmayan kadın cesedi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki konteynerlerde de araştırma yapıyor.
Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde ceset olduğunu görmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çöp konteynerinin bulunduğu sokağı şerit çekerek giriş ve çıkışlara kapattı.
Yapılan incelemede, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin başı olmadığı belirlendi.
Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel