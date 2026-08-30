Şişli'de Park Kavgası Kanlı Bitti: Bıçaklı Saldırı

Şişli'de, park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Feriköy'de, dün motosikletini bir iş yerinin önüne park eden M.S. (33) ile iş yeri çalışanı A.B. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.S, A.B'ye yumruk attı.

Bunun üzerine A.B, iş yerinden aldığı bıçakla M.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli A.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli A.B. "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Yaralanan M.S. ise hastanedeki tedavisinin ardından emniyette götürüldü.

M.S, buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavga anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA