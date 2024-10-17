Şişli'de Baza Kapağına Sıkışan Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti
Şişli'de temizlik yaptığı sırada baza kapağının üzerine kapanması sonucu hayatını kaybeden Burcu E., son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Şişli'de dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, temizlik yapan satış müdürü Burcu E.(43), temizlemek için açtığı bazanın kapağının üzerine kapanmasından dolayı sıkışarak hayatını kaybetti. Burcu E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde yapılan cenaze töreninin ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.