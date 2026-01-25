Haberler

Şişli'de cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği belirlendi

Güncelleme:
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı olmayan cesedin Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Durdona Khakımova'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası, bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgunda götürdü.

Polisin inceleme ve araştırmasında, cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
500

