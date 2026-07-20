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Şişli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

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Şişli Paşa Mahallesi'ndeki Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli çıkışında ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin birkaç gündür orada olduğu değerlendiriliyor.

Şişli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

Paşa Mahallesi Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, birkaç gündür ağaçlık alanda olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
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