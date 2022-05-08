Acil telefon etmem gerekiyor dedi, Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı - Haberler

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Acil telefon etmem gerekiyor dedi, Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şişli'de, bir kişi, yakınını araması gerektiğini söyleyerek yaklaştığı yabancı turistin cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonla konuştuğu sırada aniden kaçmaya başladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan turistin Ukraynalı olduğu bilgisi edinildi.

T.B. isimli şüpheli, yaklaştığı Ukrayna uyruklu A.P. isimli kadına, yakınını acil arayacağını söyleyerek telefonunu kullanmak istedi. Turistin telefonunu vermesi üzerine şüpheli, bir numara çevirerek telefonla konuşmaya başladı. T.B., bir süre telefonla konuştuktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Telefonu çalınan A.P. isimli kadın, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kadının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonu ise yabancı turiste teslim edildi.

HIRSIZLIK ANLARI ANBEAN KAMERADA

Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, birini arayacağını bahane ederek turistin cep telefonunu alıp, konuşmaya başlıyor. Telefonla konuşarak sokakta dolaşan şüpheliyi, yabancı turistin de adım adım takip ediyor. Şüpheli, bir süre sonra aniden koşmaya başlıyor. Telefonu çalınan A.P. isimli yabancı turistin de peşinden koştuğu görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mecidiyeköy, Ukrayna, Nisan, 112, Güncel, Haberler

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