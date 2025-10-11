Haberler

Şişli'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Haberler
Şişli'de meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında çatıda kısmi çökme meydana gelirken, hayati tehlike oluşturan bir durum yaşanmadı.

Doğan Can CESUR/İSTANBUL, -ŞİŞLİ'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 23.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi Çilek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
