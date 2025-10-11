Haberler

Şişli'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de meydana gelen yangında, 3 katlı bir binanın çatısı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, olayda yaralanan kimse olmadı.

ŞİŞLİ'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Mehmet Kaan KURT - Doğan Can CESUR/İSTANBUL, -ŞİŞLİ'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 23.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi Çilek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

MasterChef'te beklenmedik veda! Elenen isim şaşırtıcı

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim

Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte yaşadığı değişim
MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

MasterChef'te beklenmedik veda! Elenen isim şaşırtıcı

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.