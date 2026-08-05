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Şişli'de Eczane Önünde Eski Sevgili Vahşeti: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de Eczane Önünde Eski Sevgili Vahşeti: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, kardeşine ilaç aldıktan sonra eczane önünde eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırganların güvenlik kamerasına yansıyan anları ortaya çıktı. Ilgın'ın daha önce de başka bir kadını bıçakla yaraladığı ve denetimli serbestlikle tahliye olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczane önünde silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in, eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) tarafından öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, Şahin'in önünü kesti. Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan saldırganın 2021 yılında Beşitaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğu öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Nazir Ilgın'ın Nilda Müge Şahin'i silahla vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına motosikletle gelen şüphelinin silahla ateş ettiği ve Şahin'in yere yığıldığı anlar yer alıyor. Görüntülerde kardeşininde yanına koşarak geldiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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