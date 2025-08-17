Şişli'de 17 Yaşındaki Sürücünün Yol Açtığı Kazada 7 Araç Hasar Gördü

Şişli'de 17 yaşındaki bir sürücünün kontrolündeki otomobil, seyyar tezgaha ve park halindeki araçlara çarparak zarar verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kazanın incelemesine başlandı.

Şişli'de 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, 7 araca ve seyyar tezgaha çarparak zarar verdi.

Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde gece saatlerinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak seyyar tezgaha çarptıktan sonra park halindeki 4 ticari araca ve 3 motosiklete çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda ve seyyar tezgahta hasara yol açan kazayla ilgili inceleme sürüyor. Polis, kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.

Kaynak: AA
