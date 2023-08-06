Şişli Bomonti Tüneli'nde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti...O anlar kamerada

İSTANBUL - Şişli Bomonti Tüneli'nde yaya olarak ilerleyen şahıs, koşarken bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen şahıs hayatını kaybederken, talihsiz adamın yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay 4 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tünel içerisinde yaya olarak ilerleyen E.Ş. isimli şahıs, bir süre sonra koşmaya başladı ve ardından aniden yüzüstü bir şekilde yere düştü. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre E.Ş'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. E.Ş.'nin kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilirken, talihsiz adamın tünel içinde koşarken yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.