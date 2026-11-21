Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli Merkez Mahallesi'nde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu yaya ve sürücü olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; kaza bölgede trafik yoğunluğuna yol açtı.
Şişli'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde S.E. idaresindeki 16 BVL 656 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen M.Y'ye çarptı.
Kazada yaya M.Y. ile yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Caddede esnaflık yapan Kemal Erese, motosikletlinin hızının fazla olmadığını belirterek, İETT otobüsünden kaçmaya çalışırken kadına çarptığını söyledi.