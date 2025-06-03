Sisi ve Macron, Filistin Sorununu Görüştü

Sisi ve Macron, Filistin Sorununu Görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefon ile yaptıkları görüşmede Filistin meselesi ve bölgesel güvenlik konularını ele aldılar. İki lider, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının kalıcı barış için gerekli olduğunu vurguladılar.

KAHİRE, 3 Haziran (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sisi, Fransa tarafından Filistin halkının meşru haklarına verilen desteği takdirle karşıladığını ifade etti. Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, rehine ve tutuklu takasının kolaylaştırılması ve sivillere insani yardım ulaştırılması için yürüttükleri çabalar hakkında Macron'a bilgi verdi.

İki devletli çözüme yönelik müzakereleri canlandırmak amacıyla bu ay New York'ta düzenlenecek uluslararası barış konferansına verdikleri desteği yineleyen Sisi, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için tek uygulanabilir yol olduğunu vurguladı.

Macron ise bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesinde Mısır'ın rolünü takdir ettiklerini belirterek, Kahire'nin Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine ve insani krizin hafifletilmesine yönelik çabalarını desteklediklerini dile getirdi.

İki lider, Mısır ve Fransa arasında ortak ilgi alanlarına giren bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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