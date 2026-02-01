Haberler

Mısır ve Ürdün liderleri, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiklerini yineledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini reddettiklerini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleriyle uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini reddettiklerini yineledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi ile Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tüm maddeleriyle uygulanmasının kaçınılmazlığını teyit etti. Bu bağlamda Gazze Şeridi'ne insani yardımların hiçbir kısıtlamaya takılmadan girişinin sağlanması ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğinin altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

İki liderin, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddettikleri de açıklamada yer aldı.

Öte yandan Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah ile Cumhurbaşkanı Sisi'nin Kahire'deki görüşmesinde, bölgesel istikrarın sağlanması için Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmanın önemine dikkat çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, Filistin meselesi başta olmak üzere Arap dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulunması amacıyla işbirliği ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Yine Maximin yine olay! Bu kez suçlama çok ciddi