Mısır ve Ürdün liderleri, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiklerini yineledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleriyle uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini reddettiklerini yineledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi ile Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tüm maddeleriyle uygulanmasının kaçınılmazlığını teyit etti. Bu bağlamda Gazze Şeridi'ne insani yardımların hiçbir kısıtlamaya takılmadan girişinin sağlanması ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğinin altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

İki liderin, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddettikleri de açıklamada yer aldı.

Öte yandan Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah ile Cumhurbaşkanı Sisi'nin Kahire'deki görüşmesinde, bölgesel istikrarın sağlanması için Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmanın önemine dikkat çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, Filistin meselesi başta olmak üzere Arap dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulunması amacıyla işbirliği ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.