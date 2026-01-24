Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz"

Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölge ülkelerini bölmeye yönelik girişimleri ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye yönelik çabaları kesin bir dille reddetti. Sisi, Mısır'ın bu tür girişimlere karşı duracağını vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin bölge ülkelerini bölmeye yönelik girişimleri ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye dönük her türlü çabayı reddettiğini söyledi.

Sisi, başkent Kahire'de düzenlenen Mısır Polis Bayramı 74. Anma Töreninde yaptığı konuşmada, bazı ülkelerde ulusal ordulara ve resmi kurumlara paralel milis yapılar ve oluşumlar kurulmasıyla bölge ülkelerinin parçalanmaya çalışıldığını belirterek, Mısır'ın bu tür girişimlere kesin olarak karşı olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese de değinen Sisi, "Gazze anlaşmasının tam olarak uygulanması için çaba gösteriyoruz ve anlaşmayı aşmaya veya ihlal etmeye yönelik her türlü girişimi engelliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, Filistin halkını kendi topraklarından çıkarmaya yönelik her türlü girişimi reddettiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

