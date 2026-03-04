İstanbul'da Sis Etkili Oldu: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Sis İçinde Kaldı

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı. Sis içinde kalan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı