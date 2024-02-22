Şirvan'da patpat kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen patpat kazasında, Osman Bozdağ'ın kullandığı tarım aracı devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Osman Bozdağ'ın (26) kullandığı tarım aracı, Karaca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Şirvan İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Bozdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????