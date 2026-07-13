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Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti Siirt İl Başkanlığı taziye mesajı yayımladı.

Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 60 yaşındaki Cellek'in durumu kötüleşti.

Cellek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK Parti Siirt İl Başkanlığından taziye mesajı

AK Parti Siirt İl Başkanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Şirvanımıza ve milletimize hizmete adamış kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine, Şirvanlı hemşehrilerimize ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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