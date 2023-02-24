Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler birbirini suçladı (2)

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ta Mustafa Kurt'un sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sevilay Kral ve Güray Çalmak 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Tutuklanan iki zanlının ifadelerinde birbirlerini suçladıkları; Sevilay Kral'ın olay esnasında alkollü olduğu öğrenildi. Cinayeti Kral'ın alkolün etkisiyle mi, yoksa Çalmak'ın kıskançlık nedeniyle mi işlediği soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Ayrıca Sevilay Kral'ın ilerleyen aylarda Güray Çalmak ile evlilik planladığı, Mustafa Kurt ile de ilişki yaşadığı öğrenildi.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,