Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için yayımladığı taziye mesajında, "Ne yazsam saçma geliyor. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için yayımladığı taziye mesajında, "Ne yazsam saçma geliyor. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Kadıgil, "Ne yazsam saçma geliyor. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.