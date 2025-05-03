Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Üzerine Abdullah Gül'den Taziye Mesajı

(ANKARA) - 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı taziye mesajında, "Zengin kişiliğini yakından tanıdığım Sırrı Süreyya Önder'in vefatından büyük üzüntü duydum. Allah rahmet etsin. Ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abullah Gül, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zengin kişiliğini yakından tanıdığım Sırrı Süreyya Önder'in vefatından büyük üzüntü duydum. Allah rahmet etsin. Ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."