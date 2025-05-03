Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Barışa, kardeşliğe, eşitliğe adanmış bir ömür sürdün; bu topraklar üzerinde barışın mümkünlüğü uğruna ömrünü adadın. Biliyorum kuşaklar boyunca adın barış ile anılacak. Şimdi gitmelerin sonsuz yolculuğuna yazılıdır adın… Ülküsünü kurduğun barış mücadelesini sensiz sürdürmenin acısı ile başbaşayız şimdi; ama görevimiz, o görevi tamamlamaktır artık" mesajını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Beştaş'ın mesajı şöyle:

"Bu satırları yazıyor olmak çok zor. Barışa, kardeşliğe, eşitliğe adanmış bir ömür sürdün; bu topraklar üzerinde barışın mümkünlüğü uğruna ömrünü adadın. Biliyorum kuşaklar boyunca adın barış ile anılacak. Hiç kolay değildi bu uğurda mücadele etmek, bir düşün peşinden gitmek. Şimdi gitmelerin sonsuz yolculuğuna yazılıdır adın… Ülküsünü kurduğun barış mücadelesini sensiz sürdürmenin acısı ile baş başayız şimdi; ama görevimiz, o görevi tamamlamaktır artık. Işıklar içinde uyu."