Sırp çete lideri Jovan Vukoti cinayetinin kilit ismi Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi

İstanbul'da çete savaşlarında pusu kurularak öldürülen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada cinayetin kilit isimlerinden firari olarak uzun süreden beri aranan ve geçen yılın Ekim ayında Gürcistan'da yakalanan Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi.