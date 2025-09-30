Sırp Aktivist Ognjen Markovic: 'Gazze'ye 3-4 Gün Mesafedeyiz'

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 24 yaşındaki Sırp aktivist Ognjen Markovic, Gazze'ye 3-4 günlük mesafede olduklarını belirtti.

Aynı zamanda ressam olan Markovic, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun son durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın meşru gösterilmeye çalışılmasının "çılgınlık" olduğunu belirten Markovic, bu nedenle filoya katılma kararı aldığını söyledi.

Markovic, filoyla yolculuğuna Barselona'dan başladığını aktararak, bulunduğu teknede kendisiyle birlikte farklı ülkelerden 10 kişinin bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda teknelerinin hasar almadığını belirten Sırp aktivist, "Ancak gecenin bir yarısı insani bir misyona saldırmak korkutucu." dedi.

Markovic, " Gazze'ye 3-4 günlük mesafedeyiz. Salı günü (bugün) genellikle onların (İsrail'in) tutuklamalara başladığı kırmızı bölgeye resmi olarak giriyoruz. Ne olacağını hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

"Türkiye olan biteni yakından izliyor"

İtalya ve İspanya'nın donanma gemilerinin filoyu takip ettiğine dikkati çeken Markovic, Türk askerinin de yaşananları yakından takip ettiğini ve Türkiye'nin desteğinin "teknedeki aktivistlerin haklarının ihlal edilmesini önleyeceği" konusunda umut verdiğini vurguladı.

Genç aktivist, İsrail'in olası müdahalesinden korkmadıklarını ancak endişe duyduklarını ifade ederek, "Buna başından beri hazırlıklıyız. Günümüzün en yıkıcı ordusuyla karşı karşıyayız." yorumunu yaptı.

Gazze'de "en vahşi savaşın" yaşandığını ve günün sonunda başkalarının sermaye kazandığını söyleyen Markovic, uluslararası toplumun da Gazze tutumu konusunda yetersiz kaldığını kaydetti.

Markovic, Batılı ülkelerin "ayrıcalıkları mı yoksa insan hayatını mı daha çok önemsendiği" sorusunu kendisine sorduğunu belirterek, misyon tamamlanana kadar filoda kalacağının altını çizdi.