Şırnak Valisi Ekici, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde seçimini yaptı ve AA'nın çalışmalarını destekledi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Ekici, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını seçen Ekici, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" karesine oy verdi.

Ekici, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen ", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu ", "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze şeridi gıda krizi giderek derinleşiyor ", "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği " fotoğrafını tercih etti.

Vali Ekici, Anadolu Ajansının, yönetimi ve çalışanlarıyla hem Türkiye'de hem de dünyada çok güzel işlere imza attığını dile getirerek, AA'nın başarılarının devamını diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
