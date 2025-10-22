Şırnak Valisi Ekici, Hastanede Tedavi Gören Hastaları Ziyaret Etti
Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören güvenlik güçleri personelleri ve vatandaşları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Ekici, hastaların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.
Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel