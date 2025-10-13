Şırnak Valisi Birol Ekici, Irak'ta Erbil Valisi Ümid Hoşnav'la görüştü

Şırnak Valisi Birol Ekici, Irak'ta Erbil Valisi Ümid Hoşnav ile bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ekici başkanlığındaki Türk heyeti, Irak'ın Erbil şehrine geldi.

Ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı görüşmenin ardından Ekici ile Hoşnav basın toplantısı düzenledi.

Erbil Valisi'nin daveti üzerine bir heyetle Erbil'e geldiğini aktaran Ekici, "Erbil Valisini modern ve yeşil bir şehir yarattığı için tebrik ediyorum. Şırnak olarak biz de hızla gelişen şehirlerden biriyiz. Şehrimizde bulunan Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı, ülkemizin en büyük sınır kapılarından biri olup en yüksek ihracat oranına sahiptir" dedi.

Hedef Habur'dan 30 milyar dolarlık ticaret

Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın dünyanın en büyük sınır kapılarından biri olarak kabul edildiğini aktaran Ekici, "Yıllık 17 milyar dolarlık ticari işlem gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin şu anki temel hedeflerinden biri bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmaktır" diye konuştu.

Sınır kapısında günlük 4 bin kamyon ve 10 bin yolcunun geçiş yaptığını belirten Ekici, "Ticari ilişkilerimizi ve koordinasyonumuzu geliştirmek amacıyla Erbil Valisi'ne davetinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Binlerce yıldır bu bölgede yaşayan halklarımız kardeş gibidir. Bu kardeşliği daha da güçlendirmek için kültür, sanat ve spor alanlarında ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Erbil Valisi Hoşnav'ı Şırnak'a davet ettiğini aktaran Ekici, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) KDP lideri Mesud Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı görüşeceğini kaydetti.

Ekici ayrıca, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine de değinerek, "Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde başlayan barış süreci, vatandaşlarımız tarafından tam destek görüyor. Bu nedenle bu sürecin başarısı için çalışmalıyız" diye konuştu.

Erbil Valisi Hoşnav da toplantıda ticari, kültürel, edebi, sanatsal ilişkilerin geliştirilmesi, IKBY ile Türkiye'deki üniversiteler arasında akademik bağların kurulması, ticari hareketliliğin artırılması, ortaklık ve işbirliği konularının tartışıldığını belirtti.

Şırnak Valisi Ekici'nin Erbil'i ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Hoşnav, "Görüşmelerimizin ve diyaloglarımızın devam etmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Erbil Valisi Hoşnav, Vali Ekici'nin davetine yakın bir zamanda icabet ederek Şırnak'ı ziyaret edeceğini de söyledi.