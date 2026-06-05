Şırnak Valiliğinden gölet ve sulama kanallarına girilmemesi uyarısı

Şırnak Valiliği, sıcaklıkların başlamasıyla birlikte vatandaşları boğulma tehlikesine karşı baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında suya girmemeleri konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede sıcakların artmaya başlamasıyla Devlet Su İşleri'nin (DSİ) çeşitli önlemler almasına karşın baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesi yasak olmasına rağmen girildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği yaz aylarında serinlemek amacıyla DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında suya girilmemesi, girenlerin uyarılması ve engellenmesi can kaybının önleyeceğinden bu yapılar etrafında yer alan uyarı tabela ve yazılarına mutlaka uyulması vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır." ifadeleri kullanıldı.