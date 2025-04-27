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Şırnak Valiliği'nden Sağanak Uyarısı

Şırnak Valiliği'nden Sağanak Uyarısı
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Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde beklenen sağanak yağışa karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Ani sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 15.00'ten itibaren Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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