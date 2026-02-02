Haberler

Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Güncelleme:
Şırnak Valiliği, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yarın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklenildiğini duyurdu. Vatandaşların çeşitli risklere karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın yağışların Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde çığ ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
