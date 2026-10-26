Şırnak Valiliği Namazdağı'nda mühimmat imhası nedeniyle 2 gün giriş yasağı koydu

Şırnak Valiliği Namazdağı'nda mühimmat imhası nedeniyle 2 gün giriş yasağı koyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca 26-27 Ekim'de Namazdağı bölgesinde kontrollü mühimmat imha faaliyeti yapılacağını ve bölgeye 2 gün boyunca girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yasak, imha faaliyeti süresince bölgeye girişleri etkileyecek.
Şırnak Valiliği, kontrollü mühimmat imhası nedeniyle Namazdağı bölgesine girişlerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 26-27 Ekim'de Namazdağı bölgesinde kontrollü mühimmat imha faaliyetinin gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, 2 gün boyunca bölgeye girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA