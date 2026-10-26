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Şırnak Valiliği Namazdağı'nda mühimmat imhası nedeniyle 2 gün giriş yasağı koydu

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Şırnak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca 26-27 Ekim'de Namazdağı bölgesinde kontrollü mühimmat imha faaliyeti yapılacağını ve bölgeye 2 gün boyunca girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yasak, imha faaliyeti süresince bölgeye girişleri etkileyecek.

Şırnak Valiliği, kontrollü mühimmat imhası nedeniyle Namazdağı bölgesine girişlerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 26-27 Ekim'de Namazdağı bölgesinde kontrollü mühimmat imha faaliyetinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 2 gün boyunca bölgeye girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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