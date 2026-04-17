Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'tan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, bazı basın ve sosyal medyada hakkında yer alan iddialara ilişkin, "Bizimle ilgili çıkan haberler maalesef bizi üzdüğü gibi şehrimizin sakinlerini de üzmektedir. Çünkü Şırnak imaj bakımından maalesef yapılan yanlış haberlerden dolayı kötü bir imaja sahipti. 5-6 yıldır bu kötü imajımızı yavaş yavaş silmeye başlamıştık ki farklı bazı suçlamalar ve ithamlarla karşı karşıya geldik. Bununla ilgili hukuki süreçleri başlattık." dedi.

Prof. Dr. Alkış, makamında düzenlenen basın toplantısında, Şırnak Üniversitesi olarak bugüne kadar çeşitli sempozyumlar düzenlediklerini belirterek, sempozyumlarla ilgili yayınladıkları kitapları yetkililer ve halk ile paylaştıklarını söyledi.

Şırnak'ın gelişmeye açık bir şehir olduğunu dile getiren Alkış, üniversite olarak Valilik, belediye ve kurumlarla işbirliği içerisinde kenti daha ileri seviyeye taşımak konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Alkış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda bizimle ilgili çıkan haberler maalesef bizi üzdüğü gibi şehrimizin sakinlerini de üzmektedir. Çünkü Şırnak imaj bakımından maalesef yapılan yanlış haberlerden dolayı kötü bir imaja sahipti. 5-6 yıldır bu kötü imajımızı yavaş yavaş silmeye başlamıştık ki farklı bazı suçlamalar ve ithamlarla karşı karşıya geldik. Bununla ilgili hukuki süreçleri başlattık. Yakın bir zamanda bu hukuki süreçler inşallah neticelenir ve şehrin imajını düzeltme konusunda yeni bir adım atmış oluruz. Toplumun değişik kesimlerinde muteber insanlar olduğu gibi maalesef çizgi dışı, ahlak dışı saldırılarla kurumları, şahısları hedef alan kişiler ve bazı yapılanmalar olabiliyor. Eskiye nazaran bu konuda çok iyiyiz.

Yakın bir zamanda inşallah daha güzel adımlar atarak bu imajı da ortadan kaldıracağız."

Şırnak Üniversitesi bünyesinde 6 fakülte bulunduğunu ifade eden Alkış, fakülte sayısı bakımından istedikleri seviyede olmadıklarını fakat geçen sene çok iyi bölümleri üniversiteye kazandırdıklarını söyledi.

Alkış, şunları kaydetti:

"Bir önceki sene de Şırnak Üniversitesinde çok değerli bölümlere imza attık. Örneğin hemşirelik programını açtık. Yanı sıra geçen sene ebelik programına öğrenci alımına başladık. Şırnak'ın ekonomik değerleriyle ilgili Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü ile Sondaj Teknolojisi Bölümünü açtık. Bunlar şehrimize, bölgemize, ülkemize değer katan bölümlerdi. Fakat bunlarla yetinmiyoruz. Henüz istediğimiz seviyede değiliz. Yeni bölümler açmak için başvurduk. Tıp Fakültesi kurulması için geçen hafta başvurumuzu yaptık. İnşallah neticesini alırız. Bu konuda çok güçlü gerekçelerimiz var. Şırnak bunu fazlasıyla hak ediyor."