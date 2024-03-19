Şırnak Uludere Kara Yolu Sağanak Sonucu Ulaşıma Kapandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşanan sağanak sonucu akarsu taşarak Şırnak Uludere kara yolunu ulaşıma kapattı. Bazı araçlar mahsur kaldı ancak kepçelerin yardımıyla kurtarıldı. Yol açma çalışmaları devam ediyor.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde sağanak sonucu debisi yükselen akarsu taştı, Şırnak Uludere kara yolu ulaşıma kapandı.
Uludere ilçesinde sağanak sonucu Şırnak-Uludere kara yolu Uludere 3 ve Uludere 5 köprüleri mevkisinde akarsuyun debisi yükseldi.
Suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında bazı araçlar mahsur kaldı, Uludere Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı.
Araçlar, bölgeye sevk edilen kepçeler yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Uludere Kaymakamlığı ve Uludere Belediyesi ekiplerince başlatılan yol açma çalışması sürüyor.