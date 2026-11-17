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Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırdaki iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Uludere ilçesi Habur-2 mevkisinde yol yapım çalışması yapan bir firmaya ait tırla getirilen iş makinesi, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde iş makinesindeki operatör Şerafettin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şerafettin K'nin cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA