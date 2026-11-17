Şırnak Uludere'de tırla getirilen iş makinesi devrildi, operatör hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde yol yapım çalışması yapan firmaya ait tırla getirilen iş makinesi, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, iş makinesindeki operatörün hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırdaki iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.
Uludere ilçesi Habur-2 mevkisinde yol yapım çalışması yapan bir firmaya ait tırla getirilen iş makinesi, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde iş makinesindeki operatör Şerafettin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şerafettin K'nin cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA