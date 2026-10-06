Şırnak Uludere'de Besta mevkisinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şırnak Uludere'de Besta mevkisinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Besta mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ekiplerce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Besta mevkisinde E.S. (43) idaresindeki 27 SG 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA