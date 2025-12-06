Haberler

Şırnak'tan umreye giden 220 vatandaş yurda döndü

Şırnak'tan umreye giden 220 vatandaş yurda döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen karşılama töreniyle umre ziyareti için kutsal topraklara giden 220 vatandaş geri döndü. Havalimanı Müdürü, Şırnak'tan yapılan seferlerin büyük bir adım olduğunu belirtti.

Şırnak'tan umre ziyareti için kutsal topraklara giden 220 vatandaş döndü.

Şırnak'ta 18 Kasım'da gerçekleştirilen uçak seferiyle kutsal topraklara giden vatandaşlar için Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, daha önce Mardin, Diyarbakır ve Batman'dan kutsal topraklara uçak seferleri yapıldığını artık Şırnak'tan da sefer yapılmasının büyük bir adım olduğunu belirtti.

Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2025 yılının ilk 11 ayında 400 bin yolcuya hizmet verdiğini belirten Benek, "Bu bizi oldukça sevindiriyor. Uçak seferlerine yönelik talep geldikçe değerlendirmeye alıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki talep gelsin. Yakın zamanda Hac ziyaretlerini de buradan yapmayı planlıyoruz ve bu yöndeki tüm hazırlıklarımız tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Memleketine dönen vatandaşlardan Veysi Duruk da karşılıklı yapılan uçak seferlerinin sürekli hale gelmesini istediklerini anlattı.

Üzeyir Budak ise kutsal topraklara gitmenin tüm vatandaşlara nasip olmasını temenni etti.

Daha sonra aileleriyle hasret gideren umreden dönen vatandaşlar, havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.