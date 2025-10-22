Şırnak'ta Yolcu Otobüsü ile SUV Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
A.Ö. (58) yönetimindeki 72 EK 972 plakalı otobüs, Aslan Tepe mevkisinde Y.F. (27) idaresindeki 07 CBZ 785 plakalı SUV tipi araç ile çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile otobüste bulunan K.B. (32) A.Ö.B. (46) ve S.İ. (49) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve SUV tipi araçta sıkışan Y.F. ekiplerce kurtarıldı.
Yaralılar Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan K.B. ile otomobil sürücüsü Y.F'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel