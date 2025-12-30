Haberler

Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği açıklandı. Ayrıca, bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
