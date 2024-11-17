Şırnak'ta Yaralı Kızıl Akbaba Doğal Yaşam Alanına Salındı
Şırnak'ta yaralı halde bulunan kızıl akbaba, 20 günlük tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar tarafından teslim edilen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi edildi.
Şırnak'ta kızıl akbaba doğal yaşam alanına bırakıldı
ŞIRNAK - Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl akbaba, 20 günlük tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Vatandaşlar tarafından Milli Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edilen kızıl akbaba (gyps fulvus), Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kızıl akbaba, 20 günlük tedavisinin ardından Kaymakamçeşme mevkiinde doğal yaşam alanına salındı.