Şırnak'ta Yanlış Yolda Askıda Kalan Kamyonet İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Şırnak'ta sebze yüklü bir kamyonet, girdiği yanlış yolda askıda kaldı. İtfaiye ve polis ekipleri, çevredekilerin yardımıyla sürücüyü kurtarıp aracı bulunduğu yerden çıkararak olası bir kazayı önledi.
Şırnak'ta askıda kalan kamyoneti itfaiye ekipleri kurtardı.
E.S. idaresindeki 52 ABB 859 plakalı sebze yüklü kamyonet, Ömer Kabak Meydanı Uludere Caddesi'nde girdiği yanlış yolda askıda kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla devrilmesinin önüne geçilen aracın sürücüsü, kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aracı bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel