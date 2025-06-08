Şırnak'ta Yangın: 50 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Şırnak'ta Yangın: 50 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü
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Şırnak'ın Kumçatı beldesinde meydana gelen yangında, Başağaç köyündeki buğday ekili alanda yaklaşık 50 dönüm zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Başağaç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday ekili alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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